Verdasio, riaccesi alcuni piccoli focolai

Lungo la strada, questo pomeriggio, si sono riaccesi alcuni piccoli focolai a Verdasio. La situazione sembra comunque essere sotto controllo ma l’attenzione rimane alta. I pompieri sono costantemente al lavoro e gli elicotteri continuano a volare per cercare di domare le fiamme. Stando a nostre informazioni rimarranno in volo fino alle 19.

Loading the player...

Disagi al traffico

Questa mattina c’era ancora infatti molto fumo, ma gli elicotteri erano già al lavoro per supportare nella giornata di oggi l’intervento dei pompieri di montagna della Melezza. Sul posto sono giunti anche due Super Puma dell’esercito. La linea ferroviaria resta interrotta tra Verdasio e Camedo. Tra le due località nessun servizio di trasporto pubblico è al momento attivo, a causa della chiusura della strada. A livello di traffico regionale, i treni continuano a circolare regolarmente solo tra Locarno e Verdasio. Al fine di garantire i collegamenti internazionali il trasporto sostitutivo con bus via lago, già in servizio dalla giornata di mercoledì, proseguirà anche nei prossimi giorni con i seguenti orari: - da Locarno alle ore 07:48, 10:48, 12:48, 14:48, 15:48, 17:48 (sabato 26.03.2022 e lunedì 28.03.2022) e 18:48 (venerdì 25.03.2022 e domenica 27.03.2022) - da Domodossola alle ore 08:25, 09:25, 10:25, 13:25, 15:25, 17.25, 19:00 (sabato 26.03.2022 e lunedì 28.03.2022) e 20:25 (venerdì 25.03.2022 e domenica 27.03.2022).