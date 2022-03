Una tombola per sostenere chi fugge

Continuano a moltiplicarsi le azioni benefiche a favore della popolazione ucraina in fuga da un Paese distrutto dalla guerra ancora in corso dopo più di venti giorni.

Mercoledì 23 marzo, alle 20:30 è stata organizzata a Bioggio in Via della Posta 23 una tombola di beneficienza. Il ricavato, spiegano gli organizzatori, sarà utilizzato per la raccolta di aiuti umanitari e per il supporto vitale dei rifugiati, sia su territorio ucraino che in Svizzera con materiale sanitario, assistenza medica cibo, organizzazione dei viaggi e relative spese.