“Un sostegno di due milioni per il settore dell’allevamento”

Gli scopi

Secondo i firmatari questa cifra consentirà di coprire le spese per l’assunzione di pastori aggiuntivi e quelle di protezione che non sono già previste da sussidi esistenti. Non solo: servirà anche a costituire una squadra di consulenti da mettere a disposizione delle allevatrici e degli allevatori di bestiame minuto. Tale squadra permetterà di fornire “un aiuto concreto nell’ideazione e nel miglioramento delle misure di protezione convenzionali e innovative adatte alle singole realtà”. Inoltre, permetterebbe di affrontare e risolvere in modo soddisfacente per tutte le parti il “nodo del vago pascolo”, sostenendo ad esempio laddove possibile “un raggruppamento dei capi e una gestione controllata del vago pascolo con cani da protezione e pastori”. Inoltre, bisognerebbe “sostenere progetti innovativi per la protezione del bestiame da reddito e metodi dissuasivi per il lupo”, tra cui la previsione degli spostamenti dei grandi predatori e l’implementazione di un sistema d’allarme e prevenzione delle predazioni efficace.