Un murales di Maroggia tra i migliori al mondo

La selezione delle opere

La missione della piattaforma Street Art Cities è di promuovere e documentare l’arte urbana in tutto mondo e vanta una community attiva in oltre 900 città e oltre 37mila opere mappate. Negli ultimi 12 mesi Street Art Cities ha selezionato 100 dei migliori murales in tutto il mondo e li ha condivisi con il pubblico, che ha potuto votare i suoi preferiti: nella lista ci sono murales da ogni angolo del pianeta, dalla Danimarca al Sud Africa, da Perù all’Australia, fino alla Svizzera e alla piccola Maroggia. Grazie alle votazioni del pubblico l’opera di Bane è entrata nella Top Ten, aggiudicandosi l’ottavo posto (qui il link per visionare le altre opere).