“Un gran giorno per noi e il calcio”

Sollievo e soddisfazione. Si possono riassumere così i sentimenti espressi da Joseph Blatter e Michel Platini all’uscita dall’aula del Tribunale penale federale di Bellinzona (TPF), dove quest’oggi sono stati assolti dall’accusa di truffa nel processo FIFA. I due ex dirigenti del calcio internazionale ed europeo erano imputati per un pagamento illegale di due milioni di franchi per presunti servizi di consulenza da parte di Platini alla Federazione internazionale di calcio (FIFA) tra il luglio 1998 e il giugno 2002. Nella sentenza comunicata oggi, la corte con sede a Bellinzona ha stabilito che la truffa non sussiste. Ha inoltre archiviato il procedimento per amministrazione infedele e concesso loro un risarcimento per torto morale. Platini vi ha rinunciato, ma l’ex stella del calcio francese potrà riavere accesso ai circa 2 milioni di franchi congelati dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC). Tutti e due si sono sempre dichiarati innocenti, vittime di un complotto costruito ad arte. E oggi, per loro, si conclude un capitolo durato 7 anni.

Blatter: “Un gran giorno per il calcio”

“Devo dire che oggi sono molto, molto felice”, ha dichiarato l’ex presidente della FIFA di fronte ai media. “Non dico di essere più rilassato perché lo ero già prima. Sono felice perché possiamo riporre fiducia nella nostra giustizia. Oggi voglio congratularmi con il Tribunale per il gran lavoro svolto nelle ultime tre settimane e anche per le motivazioni espresse sul perché Michel ed io non abbiamo fatto nulla, ma proprio nulla contro il diritto penale svizzero. Questo è importante per me, per la mia coscienza e mi permette di credere nella giustizia del mio paese”. Per Blatter la sentenza di oggi è una conferma che i suoi 44 anni dedicati alla Fifa, dal 1974 fino a oggi, non sono stati gettati al vento. “Significa che ho svolto un buon lavoro. Non bisogna dimenticare che sono sotto accusa da ben sette anni. La sentenza è importante per me, ma lo è altrettanto per il calcio. Vedrete la reazione del mondo del calcio. Il signor Platini ed io siamo stati due grandi teste pensanti della nostra organizzazione”.

Platini: “La partita è finita 5 a 0 per noi”

“5 a 0 per noi”. Così Platini ha commentato al sentenza odierna, dopo che da 7 anni ha vissuto “una grande ingiustizia” nei suoi confronti. “Ho cercato di spiegare dall’inizio quello che è successo, la verità. La giustizia svizzera, che oggi ringrazio, mi ha dato ragione. Ma ho vissuto sette anni di calunnie, è stato veramente spiacevole. Oggi ritrovo il sorriso che a dire il vero non ho mai perso, era un’ingiustizia e basta”. Per Platini si è trattato di un complotto fin dall’inizio: “Sono passati sette anni da quando la commissione investigativa della Fifa ha deciso di precludermi qualsiasi attività relativa al calcio: a me, che ho consacrato la vita intera al calcio. Mi hanno additato come corruttore, falsificatore di denaro, non lascerò passare tutto questo. Vedremo cosa succederà, c’è tempo per riflettere, ma, ve lo garantisco, non finisce qua, non lascerò passare tutto questo”.