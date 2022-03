“Un contratto collettivo non è composto solo del salario”

TiSin informa e rende pubblici i risultati raggiunti finora. Il percorso contrattuale che è stato intrapreso, spiega l’Organizzazione del lavoro, è orientato a fare in modo che le imprese che fanno parte della comunità contrattuale rimangano in Ticino, “salvaguardando i posti di lavoro e gli effetti indotti che si riverberano nel territorio”. L’arrivo di TiSin, si legge in un comunicato, “ha permesso la nomina delle rappresentanze del personale nelle singole aziende, prima assenti”. TiSin “ha sensibilizzato le Direzioni coinvolte per creare condizioni di parità salariale dove vigono situazioni di equivalenza professionale, allo scopo di agevolare una buona armonia lavorativa, evitando così situazioni di malessere e di malcontento”. Grazie all’impegno della Commissione del personale, in collaborazione con TiSin, la disponibilità delle Direzioni del personale e della Seco, “è stato possibile riorganizzare le turnazioni del lavoro notturno e settimanale, onde renderlo più agevole sul piano operativo e per la salute del personale”.

Diminuzione delle ore

Un altro elemento importante contenuto nel Ccl è che per gli operai e gli impiegati, le ore settimanali sono passate da 42,5 a 40 per l’occupazione a tempo pieno. TiSin ha anche fatto in modo, in certi casi “di garantire ai lavoratori un maggior numero di giorni di congedo retribuiti rispetto a quelli precedentemente riconosciuti”.

L’aspetto salariale

Per quanto concerne l’aspetto salariale, l’Organizzazione si dice “ben consapevole” che l’attuale salario minimo pari a 16,02 franchi contenuto nel Ccl Ticino Manufacturing non corrisponde a quello stabilito dalla Legge cantonale sul salario minimo. Per questo motivo, TiSin si sta prendendo l’impegno di adeguare annualmente le scale salariali, “raggiungendo così in tempi ragionevoli il salario minimo cantonale”. La maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici – viene specificato - guadagnano comunque di più rispetto a questa soglia.