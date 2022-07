Ticinonews.ch ha una nuova caporedattrice

Il primo luglio porta alcune novità in redazione: Lara Sargenti è la nuova caporedattrice di Ticinonews.ch. Entrata a far parte dei giornalisti del portale nel 2013, guiderà un team di cinque persone. Ora tutti e tre i media di Melide Ticinonews possono vantare una donna a capo della redazione, Lara collaborerà infatti con Caroline Roth (caporedattrice di Teleticino) e Laura Zucchetti (caporedattrice di Radio3i).

Un solo marchio per l’informazione a Melide: Ticinonews Lara Sargenti subentra a Filippo Suessli che, nel suo ruolo di vicedirettore di Teleticino, continuerà a coordinare l’impegno delle redazioni di Teleticino, Radio3i e Ticinonews.ch. Da giugno 2021, infatti, quando Sacha Dalcol è diventato direttore di Teleticino e Radio3i, l’informazione prodotta a Melide viene diffusa su tutti e tre i media con il marchio Ticinonews.

In bocca al lupo

“Sono contento di poter affidare a Lara la gestione della redazione web di Ticinonews”, commenta Sacha Dalcol. “Si tratta del fulcro della diffusione dei contenuti prodotti da Teleticino e Radio3i. Grazie all’esperienza acquisita in questi nove anni, siamo sicuri che Lara saprà ulteriormente consolidare Ticinonews.ch”. In bocca al lupo Lara!