Telefono Amico è alla ricerca di volontari

Telefono Amico cerca volontari per completare la sua squadra. Il candidato ideale dispone di “un buon equilibrio psico-fisico, disponibilità di tempo per un’attività a turni, attitudine al lavoro in gruppo”, possiede un mezzo di trasporto proprio e risiede in Ticino o nel Grigioni italiano. “L’impegno mensile attuale è di tre turni diurni di 4 ore ciascuno, uno notturno di 8 ore e 2 ore di formazione continua: per un totale di circa 22 ore. Il numero dei turni mensili viene stabilito in base al numero dei volontari”.