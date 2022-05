Tanti turisti in arrivo, Ffs organizzano treni speciali da e per il Ticino

“Durante le festività pasquali, le Ffs hanno trasportato molti viaggiatori. In direzione del Ticino, ad esempio, hanno viaggiato in 70’000”, riferisce l’ex regia federale in una nota. “Nei fine settimana dell’Ascensione e della Pentecoste, le Ffs si attendono nuovamente un’elevata affluenza, ragion per cui hanno aumentato l’offerta di posti in treno. Tra la Svizzera tedesca e il Ticino, in entrambi i fine settimana, saranno in servizio 25 treni speciali e numerosi treni regolari – tra cui anche EuroCity diretti in Italia – verranno potenziati con carrozze o unità aggiuntive. In ciascuno dei due week-end saranno quindi disponibili circa 35’000 posti a sedere in più. I treni supplementari, riconoscibili perché senza indicazione del numero, sono riportati nell’orario online. Nonostante queste misure, non è possibile escludere che in singole circostanze o in caso di perturbazione si registrino affluenze elevate su alcuni treni”. “Le Ffs consigliano di programmare il viaggio per tempo e di prenotare i posti”.