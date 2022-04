Su Bucha “non ci sono dubbi”

Da domenica le principali agenzie di stampa internazionali stanno pubblicando le foto che arrivano da Bucha, città alla periferia di Kiev. Cadaveri ai bordi delle strade, diversi corpi con le mani legate dietro la schiena o avvolti nei sacchi di plastica e gettati nelle fosse comuni. Secondo le testimonianze sul posto si tratterebbe di civili uccisi in modo completamente arbitrario mentre attraversavano la strada o andavano al supermercato. Diverse le Ong sul campo per documentare l’orrore che si sta consumando in Ucraina con il solo obiettivo di ricercare la verità e poter portare il materiale raccolto nell’ambito di una procedura internazionale. Per raccontare il lavoro scrupoloso di queste organizzazioni, come quella di Amnesty International, la portavoce della Sezione Svizzera Sara Rusconi ha parlato a Ticinonews.

Come Amnesty International cosa sapete su quanto accade a Bucha. Ci sono ancora dei dubbi da parte vostra?

“Non ci sono dubbi da parte nostra. Però il lavoro è stato fatto dai colleghi di Human Rights Watch e, pur fidandomi del lavoro, non posso prendere posizione perché come Amnesty posso pronunciarmi solo su materiale raccolto da noi. Ad ogni modo, atti quali saccheggio, prese di ostaggi, stupro, esecuzioni sommarie e tortura, sono tutti crimini di guerra. Tutte queste prove, che siano raccolte da Amnesty o da altri, vanno accumulate e analizzate”.

Avete raccolto elementi importanti?

“Il lavoro dei colleghi di Amnesty è iniziato subito. Siamo usciti con un comunicato il 25 febbraio perché abbiamo un laboratorio specializzato in immagini, ovvero il controllo di immagini satellitari del prima e dopo. Abbiamo denunciato tre attacchi distinti avvenuti nei primi giorni della guerra. Abbiamo documentato attacchi indiscriminati, ovvero che non hanno un obiettivo militare preciso, avvenuti con armi in diverse località. Abbiamo anche documentato il primo uso di bombe a grappolo vietate a livello internazionale. Attualmente i miei colleghi specializzati nelle ricerche durante i conflitti sono in Ucraina per raccogliere prove”.

Di fronte alla guerra e le notizie è difficile scoprire la verità. Fino a che punto voi siete in grado di scoprirla?

“Il metodo, il rigore nella ricerca, che so i miei colleghi hanno, è essenziale. Procedere scientificamente, interrogando i testimoni che si incontrano, è fondamentale quanto delicato. Interrogare una persona che vive una situazione di conflitto non è facile, queste informazioni vanno incrociate e analizzate. La verità vera è difficile ma con rigore e scientificità potremo avvicinarci. Vedendo le immagini che girano ormai da quaranta giorni è estremamente difficile, dato che in ballo c’è comunque una grossa guerra di propaganda dai due campi”.