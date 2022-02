Solidarietà per l’Ucraina

Il Ticino tende una mano all’Ucraina. È infatti partita una grossa raccolta di beni di prima necessità per tutte le persone che sono costrette a scappare dalle proprie case e dal Paese dopo l’invasione della Russia. Sono diverse le associazioni che hanno unito le forze. Stanno cercando volontari e anche mezzi per trasportare tutto ciò che viene raccolto.

Raccolta al Padiglione Da oggi (dalle 14) e fino almeno a venerdì sarà possibile portare il materiale al Padiglione Conza, in via Campo Marzio all’entrata B. “Abbiamo bisogno di volontari, di scatole e buona volontà”, scrive la Comunità bosniaca in Ticino - Humanitarno Drustvo Bosanaca Ticino.

Cosa può servire? Tra i beni di prima necessità che verranno raccolti saranno fondamentali indumenti invernali, prodotti d’igiene, alimenti, materiale per dormire. Per tutte le informazioni riguardanti le altre associazioni, i numeri di contatto e gli aggiornamenti consultare la pagina Facebook (post qui sopra).

Nel dettaglio:

Indumenti invernali: giacche a vento, maglioni, pantaloni, biancheria intima, calze invernali, cappelli, guanti, passamontagna, scarpe invernali, sacchi a pelo, coperte e zaini.

Igiene: sapone, spazzolini, dentifricio, fazzoletti, fazzoletti umidi, garze, disinfettanti, asciugamani.

Alimenti: alimenti a lunga conservazione, carne in scatola, tonno in scatola, riso, legumi secchi e in scatola, liofilizzati, farina, zucchero, olio di semi e/o di oliva (no vetro), caffè, the, cioccolato e biscotti

Per dormire: sacchi a pelo, tappetini tipo yoga, coperte

Animali: scatole, croccantini e umido.