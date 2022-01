Sfonda il guardrail e precipita per 7 metri

Perde il controllo del furgone in curva, sfonda il guardrail e precipita per sette metri, finendo sulla strada sottostante. È la brutta avventura, conclusasi con lievi ferite, riportata da un 60enne svizzero domiciliato nei Grigioni.

Questa sera poco prima delle 19, riferisce la Polizia cantonale, il 60enne grigionese stava scendendo la via Ronco a Ronco sopra Ascona. “Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, nell’affrontare una curva piegante a destra, l’autista ha perso il controllo del veicolo che, dopo aver divelto il guardrail, è precipitato per circa 7 metri terminando la corsa su di un lato nella strada sottostante. Sul Posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia di Ascona nonché i pompieri di Locarno che hanno estratto dalle lamiere il 60enne con l’ausilio di una pinza idraulica. Prontamente sul posto sono giunti pure i soccorritori del SALVA che dopo aver prestato le prime cure all’uomo lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica lo stesso ha riportato lievi ferite. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico e lo rimarrà fino almeno 21:45”.