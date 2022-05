Settimana lavorativa di 4 giorni, un sogno?

Diversi vantaggi Secondo i promotori una settimana di 32 ore presenta diversi vantaggi: primo fra tutto un miglioramento della salute e quindi della qualità di vita. Del resto, lo stress ha un costo: uno studio della Fondazione promozione Salute Svizzera, ha calcolato che tra giornate di malattia, malattie di lunga durata e turn over nel 2020 se ne sono andati in fumo circa 7,6 miliardi di franchi. Così un giorno lavorativo in meno favorirebbe la conciliabilità con la vita famigliare e porterebbe miglioramenti anche sul piano ambientale. Un’idea che non è rivoluzionaria, considerando che si fa in diversi paesi.

I vari esempi

L’Islanda tra il 2015 e il 2019 ha sperimentato la settimana a 35 ore e i dati hanno parlato di un successo. E l’isola, lassù al Nord è in buona compagnia. In Svezia si lavorano 6 ore al giorno. La Danimarca invece prevede 33 ore settimanali. In Norvegia i dipendenti, specialmente se neogenitori, hanno diritto ad un taglio dell’orario. Anche in Francia si lavora meno delle canoniche 40 ore (35). La Scozia ha avviato un progetto pilota: orario ridotto del 20%, per lo stesso stipendio. Poi c’è il Belgio, che il 15 febbraio ha annunciato che a parità di salario, la settimana passerà da 5 a 4 giorni. Ma qui non si tratta di una riduzione delle ore. Restano 38 a settimana, ma più concentrate. La Spagna ha stabilito un periodo di prova di tre anni per la settimana di 32 ore a pari stipendio. Apripista nella penisola iberica è stata la Desigual: i dipendenti lavorano 4 giorni, di cui uno in telelavoro. Dal primo gennaio di quest’anno persino negli Emirati Arabi la settimana lavorativa dura quattro giorni e mezzo sia nel pubblico che nel privato.