Sementina, casi presi alla leggera

Sintomi degli anziani ospiti ignorati, tamponi non effettuati o eseguiti troppo tardi, mancato isolamento di residenti positivi e attività comuni che non avrebbero dovuto svolgersi in ottemperanza alle ordinanze allora in vigore. Sono queste le violazioni che emergono nei decreti d’accusa emanati nei confronti del direttore amministrativo, della direttrice sanitaria e dell’ex capocure della casa anziani Circolo del Ticino di Sementina. I decreti sono stati visionati dalla Rsi e dalla Regione, che ne riferiscono il contenuto.