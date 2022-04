San Gottardo, superati i 20km

Traffico intenso già nelle prime ore di venerdì al portale nord del San Gottardo. Durante la notte la colonna di auto si è accorciata a 8 km, per poi allungarsi di nuovo alle prime luci dell’alba. Poco prima delle 06.00 il serpentone di macchine è arrivato a 11 km. Un’ora dopo a 15 km. A mezzogiorno si sono toccati i 21 km. I viaggiatori devono aspettare tre ore e mezza per poter raggiungere la galleria, fa sapere il TCS via Twitter.

Bloccato anche il San Bernardino

Rallentamenti si segnalano anche sulla A13, la via indicata come alternativa al San Gottardo. Il Tcs segnala 12 km e ritardi fino a un’ora tra Zizers e Bonaduz. Come alternativa, Via Suisse indica il passo del Sempione e il Gran San Bernardo. Anche alla dogana di Chiasso Brogeda si segnalano code.