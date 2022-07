San Gottardo riaperto dopo incidente

A causa di un incidente sull’A2 domenica mattina, la galleria del San Gottardo è stata chiusa per oltre un’ora in entrambe le direzioni. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 08.00 nei pressi del tunnel Teiftal (URI), tra Wassen e Amsteg, in direzione nord. Secondo quanto dichiarato da un portavoce della polizia urana all’agenzia keystone-Ats, un’auto avrebbe bloccato la carreggiata. La galleria è stata poi riaperta attorno alle 09.00, ha comunicato via Twitter la polizia cantonale ticinese.