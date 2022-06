San Gottardo, lo stato dei lavori del secondo tubo

È tornata a riunirsi oggi ad Airolo la Commissione di accompagnamento politico al progetto per il secondo tubo del San Gottardo, di cui fanno parte l’Ufficio federale delle strade (USTRA), le autorità locali e cantonali ticinesi e urane. Un incontro utile per scambiarsi informazioni sullo stato dei lavori, le questioni ambientali e lo stato delle delibere.

Lo stato dei lavori

I responsabili dell’USTRA hanno spiegato che attualmente su entrambi i versanti è stato avviato lo scavo dei due cunicoli di accesso. Attualmente è in corso il montaggio delle due fresatrici che dalla prossima estate perforeranno la montagna. I due cunicoli, spiega l’Ustra, “serviranno a superare le due zone geologicamente disturbate, permettendo alle due fresatrici che scaveranno la galleria principale di procedere senza intoppi”. Nel frattempo, ad Airolo è già terminato lo spostamento del cunicolo di servizio, mentre a Göschenen questi lavori si concluderanno nelle prossime settimane. Sia a nord che a sud sono inoltre in svolgimento i lavori preparatori per lo scavo della galleria principale, che è in programma a partire dal 2024. Infine, USTRA ha presentato anche i nuovi edifici che accolgono le maestranze e la mensa di cantiere, inaugurata recentemente a Göschenen.