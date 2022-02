Risolto l’inquinamento a Sant’Antonino

L’inquinamento, ricordiamo, è avvenuto ieri mattina ed è stato causato da una perdita di acido solforico presso un’azienda farmaceutica in via Essagra, in cui si era rotto un tubo. L’acido presente in una vasca di contenimento era quindi finito nel vicino ruscello. L’utilizzo dell’acqua era stato quindi sconsigliato per far abbeverare gli animali.