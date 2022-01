Riserve di energia, “Non risolve il problema”

«Sul fronte energetico la situazione è tesa, non basta attendere, dobbiamo agire», così si è espressa oggi la ministra Simonetta Sommaruga. La responsabile del dipartimento federale dell’ambiente ha proposto una soluzione per ovviare a un manco di energia: «Obbligare da subito le aziende a disporre di riserve di energia idroelettrica nei mesi invernali».

«Un’assicurazione in caso di emergenza», così è stata definita la proposta, che tuttavia secondo il presidente dell’Azienda Elettrica Ticinese Giovanni Leonardi non va alla radice del problema. «Essendo la produzione indigena già non più sufficiente, la Svizzera, così come i paesi limitrofi, dipende dall’importazione, quindi non riusciamo a risolvere il dilemma mantenendo delle riserve per i periodi invernali. Così facendo si sposta semplicemente il problema ad altri periodi dell’anno».