Riapertura delle iscrizioni per la caccia allo stambecco

A causa di un problema informatico, parte delle iscrizioni alla caccia selettiva allo stambecco 2022, inserite nel bando aperto dal 10 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, non sono state registrate correttamente e non sono recuperabili. Lo comunica l’Ufficio della caccia e della pesca (Ucp). Non avendo dunque la certezza di avere l’elenco completo di tutti coloro che si sono registrati nel periodo indicato, è stato deciso di riaprire le iscrizioni da subito e fino al 28 febbraio 2022, segnalando in particolare a tutti coloro che si erano iscritti durante il periodo precedente che dovranno nuovamente effettuare la propria iscrizione. L’Ucp provvederà poi a stralciare le eventuali iscrizioni doppie. Viene inoltre ricordato che questa iscrizione riguarda la caccia selettiva allo stambecco esclusivamente per il capo femmina (chi porterà a termine la cattura, l’anno seguente avrà diritto al maschio).