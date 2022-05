Riaperto il passo del San Gottardo

Le auto possono di nuovo transitare sul Passo del San Gottardo. È infatti avvenuta oggi la riapertura, in anticipo rispetto al programma. Alle 16.00 in punto gli addetti ai lavori hanno levato la sbarra che nei mesi invernali ha impedito l’accesso in alta montagna. Molti gli automobilisti e i motocilisti che erano già pronti ai blocchi di partenza per l’occasione. Riaperta