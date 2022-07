Rettore Usi, “perché si cerca in Italia?”

L’Università della Svizzera Italiana, alla ricerca di un nuovo rettore dopo la separazione da Boas Erez, avrebbe pubblicato un annuncio in merito sul Corriere della Sera del 12 luglio. Per questo il deputato leghista Massimiliano Robbiani chiede maggiori informazioni sulla ricerca effettuata in Svizzera in un’interrogazione al Governo.

Le premesse

Il deputato in particolare vuole “capire se per la ricerca di una nuova Rettrice o Rettore si sia almeno minimamente impegnata a cercarla/cercarlo in Svizzera”, dato che “l’Usi non ha mai brillato su Prima i nostri”. Inoltre, secondo lo stesso granconsigliere, sebbene “trovare una figura così importante non sarà facile - visto il profilo richiesto, non alla portata di molti”, ciò “non giustifica che l’Usi faccia inserzioni pure sui quotidiani della vicina Penisola”.