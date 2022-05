Regazzoni Meli passa il testimone a Crüzer

Dopo oltre 30 anni di lavoro al servizio dell’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (Acsi), Laura Regazzoni Meli lascia la funzione di segretaria. A succederle sarà Antonella Crüzer, 37 anni, da dieci anni giornalista alla Rsi. “Antonella Crüzer è una convinta sostenitrice dell’Acsi”, scrive l’Associazione in una nota.

L’annuncio dell’avvicendamento alla testa del segretariato giunge in occasione dell’invito all’assemblea annuale, in programma sabato 7 maggio alla Filanda di Mendrisio, alle 14.30. Quella di sabato sarà la 48esima assemblea annuale dell’Acsi, che dopo tre anni di pausa torna in presenza.