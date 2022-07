Quasi mille sigari di contrabbando a Ligornetto

926 sigari di marche pregiate non dichiarati al valico di Ligornetto, per un valore che supera i 30mila franchi. È quanto hanno scoperto i collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) nel baule di un minivan, con targhe italiane, durante un normale controllo presso il valico avvenuto martedì scorso. A bordo del veicolo un cittadino cinese residente in Italia, che ha dovuto lasciare un deposito cauzionale di 4’800 franchi in attesa che venga definito l’esatto importo della multa. La merce è stata sequestrata, fa sapere dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) in una nota.