“Quale titolo di studio hanno i docenti di Scuola Media?”

“Quanti docenti di Scuola Media non sono in possesso di almeno un bachelor ottenuto nella materia obbligatoria che insegnano?” A chiederlo è il granconsigliere Edo Pellegrini (Udc), che ha inoltrato in proposito un’interpellanza al Consiglio di Stato. I genitori, secondo il deputato democentrista, hanno diritto di sapere che qualifiche hanno i docenti dei loro figli, visto anche l’imminente inizio dell’anno scolastico

Una questione già nota

In questi giorni si è parlato di carenza di insegnanti e le associazioni dei docenti “sono preoccupate per la qualità dell’insegnamento, visto che vengono assunti anche professori senza le qualifiche normalmente richieste”, si legge nell’interpellanza. In Ticino si è cercato di ovviare al problema “formando dei docenti ad hoc”, anche se non in possesso di un titolo universitario nella materia che insegnano.

Le domande

Pellegrini chiede al Governo quali sono le materie particolarmente toccate dalla mancanza di docenti con bachelor o master e se è possibile indicare quanti insegnanti di Scuole Medie di discipline obbligatorie dispongono di un master, quanti di un bachelor e quanti non dispongono di nessuno di questi titoli di studio.