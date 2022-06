Polo sportivo, rilasciate le licenze edilizie

A Lugano sono state rilasciate le quattro licenze necessarie per dare il via ai lavori per il Polo sportivo e degli eventi. Ad annunciarlo, ieri sera, è stato il presidente del PPD cittadino, Paolo Beltraminelli, nel corso dell’assemblea del partito avvenuta a Pregassona. Si tratta delle licenze edilizie relative al Piano di quartiere, all’Arena sportiva, al Palazzetto dello sport e ai contenuti ‘corona’ (ovvero il blocco servizi e le due torri). Beltraminelli non ha tuttavia nascosto una certa preoccupazione per l’avvio dei lavori principali a Cornaredo che secondo i programmi dovrebbero partire subito dopo l’estate. “Il Municipio i compiti li ha fatti, le licenze edilizie ci sono, ma malgrado la chiara volontà popolare ricorsi sono sempre possibili con il rischio far slittare anche di molto i tempi... ciò che sarebbe un pessimo segnale per i cittadini che hanno espresso un chiaro sì”.

Bilancio positivo della sezione PPD

Ad un anno dalle elezioni comunali e dopo il rinnovo di tutte le cariche politiche della sezione, Beltraminelli ha tracciato un bilancio positivo dell’attività della sezione. “Il PPD di Lugano è uscito vincente, unico partito in municipio a non perdere seggi e guadagnando qualche voto. Il municipale Filippo Lombardi ed il gruppo dei 9 consiglieri e consigliere comunali guidato dal nuovo capogruppo Lorenzo Beretta Piccoli è stato in questo primo anno di attività, caratterizzato dalla scomparsa del nostro sindaco, estremamente attivo, concreto e vincente”. Il presidente ha toccato il tema del moltiplicatore, esprimendo soddisfazione per le finanze della città. “Il consuntivo 2021 è in attivo e il municipio con il piano finanziario ha seguito quando proposto da noi popolari democratici alcuni anni fa quando riuscimmo a far abbassare il moltiplicatore da 80 a 77 punti per compensare l’introduzione della tassa sul sacco! Per i prossimi quattro anni il moltiplicatore non si tocca”.