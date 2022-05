Polizia Vedeggio, cosa è successo

Cosa è successo

Ma cos’è successo sulla piana del Vedeggio? Nulla di penalmente rilevante, questa è una premessa importante da fare. Il contesto è quello di malumori e di una situazione particolare all’interno del corpo, per usare un eufemismo. Una situazione che vedrebbe contrapposti, da un lato alcuni agenti, fra cui il vicecomandante, dall’altro il comandante, in carica dal novembre 2019. Comandante che – stando a voci di corridoio, non confermate – avrebbe stretto le viti attorno ai suoi sottoposti per richiamarli all’ordine. Questi poliziotti – dicono i beninformati – si sarebbero concessi eccessive libertà in orario di lavoro, come delle pause extra al posto dei pattugliamenti. Si parla anche di una cena di fine anno consumata durante il servizio all’insaputa del comandante, ma non del suo vice. Richiamati all’ordine dal loro superiore, gli agenti avrebbero cercato di coglierlo in fallo, così da screditarne la leadership.