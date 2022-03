“Pedonalizzare il lungolago la domenica”

Rendere definitiva la pedonalizzazione domenicale del lungolago di Lugano. È la richiesta fatta al Municipio dal Gruppo Ppd, Gg e Vl. “Il tempo si avvia alla bella stagione e la gente ha sempre più voglia di uscire di casa e di godersi la propria Città in piena libertà e sicurezza, un giorno alla settimana, camminando sul lungolago e nel centro storico al riparo dai veicoli a motore. Una tale decisione sarebbe certamente vista di buon occhio dalla popolazione”, si legge in un’interrogazione.

I vantaggi

La pedonalizzazione “rappresenterebbe inoltre un toccasana per i commerci interessati al turismo e sarebbe in sintonia con il futuro potenziamento del trasporto pubblico con il nuovo tram treno che incentiverà la gente a recarsi in Centro senza utilizzare l'automobile”. Ciò “contribuirà pure a rendere più dinamica e attrattiva la vita nel quartiere del Centro città, portando, si spera, a riconvertire a residenza molti immobili”.