Nuova biglietteria Fart a Locarno Sant’Antonio

Le Fart inaugurano un nuovo ufficio accoglienza e biglietteria a Locarno S. Antonio. Lo sportello sarà ubicato al pian terreno della sede principale in Via Galli 9 e sarà aperto al pubblico da mercoledì 6 luglio 2022. Affiancherà quello ubicato a Muralto.

Gli scopi

Il personale del nuovo ufficio accoglienza e biglietteria offrirà un servizio di consulenza e vendita relativo ai titoli di trasporto Arcobaleno e potrà fornire informazioni e consigli per viaggiare sui treni della Ferrovia Vigezzina-Centovalli. Lo sportello, che sarà aperto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16, sarà inoltre il punto di riferimento dei passeggeri per gli oggetti smarriti sui mezzi di trasporto e per l’emissione degli abbonamenti dell’adiacente parcheggio Sant’Antonio.