Nel suo giorno la Croce Rossa cerca volontari

L’8 maggio 1828 nasceva a Ginevra Henry Dunant. In onore del loro storico fondatore ogni anno, l’8 maggio, si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Il Ticino non fa eccezione e la Croce Rossa Ticino (Crti) approfitta di questa speciale giornata per lanciare un appello per la ricerca di volontari. Infatti, scrive l’Associazione cantonale Ticino della Croce Rossa in una nota, “ll volontariato rappresenta il pilone portante del grande motore della nostra associazione, senza il quale i nostri servizi non potrebbero essere erogati”.

Tanti ambiti

Gli eredi di Dunant sono alla ricerca di volontari per il miniclub di Lugano, rivolto a bambini fra i 2 e i 4 anni, per il servizio di visite a domicilio e in casa anziani, per la vendita di indumenti di prima vetrina e seconda mano nei negozi Croce Rossa di Lugano e Mendrisio e per l’animazione e le attività di socializzazione linguistica nei centri regionali di accoglienza per i profughi ucraini a Lugano, a Breno e Airolo. A chi fosse interessato a ingrossare le file dei volontari della Croce Rossa non resta che scrivere per e-mail a [email protected] oppure chiamare al mattino il numero di telefono 091 973 23 33.