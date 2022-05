Mondial du Merlot, il Ticino fa incetta di medaglie

Le medaglie d’oro e d’argento

Seguendo le regole stabilite dall’OIV (che limitano il numero di medaglie assegnate) sono stati premiati in totale 116 vini, di cui 57 con la medaglia d’Oro e 59 con quella d’Argento. I produttori svizzeri si sono accapparrati ben 51 medaglie d’oro e il Ticino è il Cantone che ne ha prese di più: ben 28. Le altre sono andate al Canton Vaud (10), al Vallese (9), a Ginevra (3) e ad Argovia (1). Tra i vini stranieri, Italia e Francia si sono viste attribuire rispettivamente 4 e 2 medaglie d’Oro.

Anche per le medaglie d’argento spicca il nostro Cantone, che ne ha vinte 32. Seguono il Vallese (8), Vaud (5), Lucerna (1), Ginevra (1) e Sciaffusa (1). A livello internazionale, Italia e Francia hanno vinto 4 medaglie ciascuna, così come Ungheria, Germania e Uruguay che