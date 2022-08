Massagno, primo agosto con il Crus

Croci Torti: “Fiero di poter trasmettere i valori della Svizzera”

L’allenatore del Lugano Mattia Croci Torti nell’ambito della sua allocuzione del primo agosto ha voluto lanciare un importante messaggio: “L’unico insegnamento che con umiltà posso permettermi di trasmettervi oggi è il seguente: non abbiate paura di perseguire le vostre idee restando fedeli ai vostri principi con un pizzico di sana ostinazione. In un contesto sociale, non va dimenticato, nel quale qualsiasi persona si può permettere di commentare, criticare, giudicare l’operato altrui nascondendosi dietro a fantomatiche tastiere.” Dimostrare coraggio, cogliere le opportunità e andare dritti per la propria strada, questi i messaggi chiave lanciati dal Crus e che gli hanno permesso di raggiungere importanti risultati sportivi. “Oggi, come in quel 15 maggio – conclude Mattia Croci Torti riferendosi alla vittoria della Coppa Svizzera con il Lugano - mi sento particolarmente fiero di essere cittadino svizzero e di poter continuare a trasmettere i valori che hanno scritto la storia del nostro Paese, come la solidarietà, la democrazia, l’accoglienza e la nostra diversità che ci rende unici.”