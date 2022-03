Locarno, 310mila franchi per acquistare la Rotonda

Passi avanti per acquistare la Rotonda di Locarno. Il Municipio ha licenziato il messaggio all’indirizzo del Consiglio comunale per l’acquisto della particella, in mano al Cantone, per un valore di 310mila franchi. A questo si aggiunge il credito di 140mila franchi per la procedura mediante Workshop per valorizzare la superficie interna. L’obiettivo del Municipio è infatti sfruttare maggiormente le potenzialità dell’area e la sua posizione centrale all’interno del comparto cittadino.

Un workshop di idee

Attualmente l’area della Rotonda, che si anima in agosto durante il Locarno film Festival, funge da percorso pedonale e ciclabile che mette in collegamento i vari quartieri della Città. È inoltre presente un Pumptrack per ragazze e ragazzi. Per rendere l’area maggiormente attrattiva, il Municipio intende definire le potenzialità d’uso tramite una procedura di messa in concorrenza, che dovrebbe essere aperta a più proposte d’uso nonché il più possibile partecipativa (workshop). L’Esecutivo propone quindi di invitare alcuni studi di architettura, possibilmente giovani studi, che dovranno formare dei gruppi interdisciplinare in base all’impostazione della propria “visione”. Particolare importanza vuole essere data anche al dialogo con cosiddetti Stakeholders selezionati (per esempio associazioni di quartiere, gruppo di giovani, festival, polizia, ecc.). La particolarità di questo approccio, che si distingue dai classici studi in parallelo, ha lo scopo di “essere meno rigido”. L’aspetto partecipativo, inoltre, “risulta interessante ai fini di una visione condivisibile”, si legge nel messaggio municipale. Per la forma procedurale l’Esecutivo intende avvalersi della consulenza della Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT).

Misure a corto termine

Visto che la procedura con workshop e la sua realizzazione potrebbero durare un paio di anni o di più, il Municipio intende proporre delle misure a corto termine, rivolte soprattutto alle famiglie. Nell’ambito del messaggio di investimento per la manutenzione e il potenziamento dei parchi gioco della città, sarà quindi inserita la proposta di installare alcuni elementi per migliorare le aree di incontro per tutte le età, nonché giochi per bimbi sotto le alberature, panchine e un punto d’acqua. “Si tratta di misure coerenti con gli intenti generali di valorizzazione dell’intera area e non vincolano eventuali strutture mobili durante le varie manifestazioni (Locarno Film Festival o altre)”, sottolinea l’Esecutivo.