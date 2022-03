Lite a Pura, accoltellato un 50enne

Oggi, poco prima delle, 19 in un'abitazione a Pura vi è stata una lite tra due persone. Lo riferisce la polizia cantonale. Stando a una prima ricostruzione e per cause che toccherà all'inchiesta di polizia stabilire, nel corso dell'alterco un 50enne cittadino italiano residente nella regione è stato colpito al fianco con un coltello da una 35enne cittadina svizzera pure residente nella regione.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Est e della Polizia Malcantone Ovest, sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato l'uomo in ambulanza all'ospedale. In base a una prima valutazione medica il 50enne ha riportato serie ferite, non tali da metterne in pericolo la vita. La 35enne non ha riportato ferite. Al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.