La “Mille Miglia” fa tappa a Lugano

Nella giornata di domani, per la prima volta in assoluto, farà tappa a Lugano la famosa ‘’Mille Miglia’’. Automobili – prodotte tra il 1927 e il 1957 – si cimenteranno in prove di regolarità percorrendo il lungolago che sarà chiuso al pubblico. I colleghi di Radio3i ne hanno parlato con Paolo Pedersoli, fondatore della Scuderia Classiche e promotore di questo atteso evento.

Prove cronometrate

Domani mattina la Mille Miglia Warm Up Svizzera si fermerà sulla piazzetta Rezzonico a Lugano “dove i partecipanti si alleneranno in vista della manifestazione delle Mille Miglia che si svolgerà poi a giugno”, spiega Pedersoli. “Faranno delle prove di regolarità, cronometrate, sul lungolago, per prepararsi al grande evento”.

Presenza di pubblico

Il “paddock”, la piazzetta Rezzonico, sarà aperto al pubblico per poter “ammirare da vicino i piloti di queste bellissime vetture e scambiare quattro chiacchiere con loro”. Le prove, così come l’esposizione nel “paddock”, si svolgeranno dalle 9 alle 12. Il lungolago sarà chiuso al traffico e si potrà dunque parcheggiare agli autosili circostanti o spostarsi con gli autobus, “che saranno comunque attivi”.

La storia

Ma come è nata questa corsa, definita da Enzo Ferrari “la più bella del mondo?”. “La Mille Miglia è una gara di regolarità, che ha le sue radici nel 1927 e nasce, in sostanza, per una sorta di diatriba”, precisa Pedersoli. “L’anno precedente c’era stato il primo Gran premio di Formula 1 in Italia, nella zona di Brescia. Era stato poi “trasferito” a Milano-Monza e chiaramente i bresciani non volevano farsi scappare l’occasione di avere anche loro una manifestazione di una certa importanza”. E così nacque la Mille Miglia, “il cui nome dipende dalla lunghezza del circuito che, casualmente, era attorno ai 1'600 chilometri”.