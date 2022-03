“La mia truccatrice dalla cipria è passata al fucile”

“Mi sentivo relativamente tranquilla. I miei amici del posto mi dicevano che erano anni che erano minacciati dalla Russia e che non prendevano seriamente le loro intimidazioni”. Patricia Perroud non era particolarmente preoccupata mentre fra aprile e settembre e ancora il dicembre scorso viaggiava per l’Ucraina nell’ambito del reality tv “Bytva ekstrasensiv” (“Battaglia dei sensitivi”). La locarnese, già estetista e massaggiatrice, ha partecipato al programma come medium, chiudendo in seconda posizione.

“È stata un’esperienza che mi ha fatto scoprire un popolo fantastico, che potrei descrivere come “i latini dell’Est”. L’Ucraina è un Paese dove si sente fermento e – come la Russia – dove si crede molto nella sensitività e nel potere di quelli che loro chiamano “maghi””, ci spiega la nostra interlocutrice, che è stata direttamente contattata dalla produzione ucraina per partecipare allo show.

Patricia Perroud con il presentatore dello show Pavel Kostytsyn

“Volevano convincermi a tornare”

Patricia Perroud ha passato in Ucraina molti mesi del 2021, “ma ho iniziato a preoccuparmi per la sua sorte solo all’inizio di quest’anno”, osserva. Grazie a quel programma televisivo, Patricia ha ottenuto molto seguito nel Paese: “Nel mese di gennaio, la mia traduttrice dall’ucraino all’italiano e gli amici conosciuti sul posto continuavano a invitarmi a tornare, dicendomi che c’erano molte persone che volevano una mia consulenza. Io però non ero tranquilla con tutto ciò che vedevo in televisione. Anche mio papà e mia sorella in Svizzera francese mi consigliavano di temporeggiare, ma gli ucraini stessi non sembravano preoccupati di una possibile invasione. A un certo punto mi sono chiesta se non fossi io a esagerare”.

Increduli

Fino all’ultimo, gli amici di Patricia non volevano credere alla possibilità di una guerra, “anche perché molti hanno legami familiari con la Russia. Persino la sera prima dell’invasione mi dicevano di sentirsi tranquilli”. Un’incredulità, o forse il rifiuto di ammettere la realtà, che per alcuni si è trascinata anche il giorno dell’invasione: “Giovedì la mia traduttrice si chiedeva se valesse ancora la pena farsi consegnare la torta per il compleanno della figlia, che si sarebbe tenuto il giorno dopo”. Oggi lei, fuggita da Kiev, si trova a Leopoli, nell’Ovest, con la suocera e le due figlie, ma “suo marito le ha spiegato che non poteva sopportare oltre questo attacco, decidendo quindi di andare ad arruolarsi”.

In cerca di risposte

In questi giorni, Patricia mantiene regolari contatti con i suoi amici in Ucraina, ma anche con i numerosi seguaci social che ha guadagnato con la notorietà successiva alla partecipazione al reality. “Si tratta di persone che non conosco e che mi scrivono. Sono diverse decine, ogni giorno, e io cerco di rispondere a tutti”. Al di là della sua attività di sensitiva, Patricia vuole anzitutto mostrare loro vicinanza, ma si trova confrontata a domande che non possono avere risposte definitive: “Sento una responsabilità enorme. C’è chi mi chiede se in questo momento sia giusto scappare. Io, che non sono sul posto, invito chi mi pone questa domanda a valutare razionalmente le condizioni del luogo e del momento. C’è anche chi mi chiede quando e se finirà la guerra. Ma un sensitivo non prevede esattamente il futuro, può solo intravedere qualcosa. Io, per esempio, avvertivo per ieri uno spiraglio di luce e quel giorno, infatti, sono iniziati i negoziati”.

“Atto coraggioso”

Quello della medium ticinese è un impegno umano che però non dimentica la centralità delle azioni politiche e diplomatiche. In questo senso, Patricia approva la decisione di ieri del Consiglio federale di imporre sanzioni economiche alla Russia: “In passato noi svizzeri siamo stati additati come coloro che hanno nascosto l’oro degli ebrei trafugato dai nazisti. Quello di ieri è stato quindi un atto coraggioso. Certo, è un rischio per la nostra stabilità, ma al momento tutto lo è e occorre compiere delle scelte”.

Luce

Parlando con noi, Patricia ripete in più occasioni che il suo intento non è fare pubblicità alla propria attività o alle proprie capacità e che è consapevole che attorno al tema della sensitività ci sia molto scetticismo. “Io voglio solo fare capire che questo popolo non è agguerrito, ma che è capace di difendersi. Che Anna, la mia truccatrice, è passata da cipria e pennelli a imbracciare un fucile. Chiedo solo di pregare e di mandare luce, affinché chi ha la guerra nel cuore possa rimettersi in contatto con la propria anima e con la propria umanità”.