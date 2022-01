La mascherina nelle scuole torna in governo

Via la mascherina dalle scuole elementari. È questa la decisione di Vallese Friburgo e Vaud che sarà valida da lunedì. Nelle prossime settimane la decisione toccherà anche alle scuole medie. Mentre oggi a Bellinzona si è manifestato contro l’obbligo di mascherina per i bambini, la questione è tornata sul tavolo del Governo ticinese. Francesca Facchiano ha intervistato Manuele Bertoli per il tg di TeleTicino.

Discussioni in corso, in concerto con le attività sanitarie

Il capo del Dicastero dell’educazione, la cultura e lo sport ha ribadito che la misura sarà tolta appena possibile, ma bisogna prima determinare se sia possibile. La condizione che ciò sia possibile è che la situazione epidemiologica non renda necessario il sistema delle quarantene di classe. Bertoli ha poi affermato che la decisione verrà presa dopo un confronto diretto con le autorità sanitarie, le quali preoccupazioni vanno considerate.

Qualora la decisione verrebbe presa andrebbe ad accodarsi a quelle prese da Alain Berset nei giorni scorsi, che aprono a un netto allentamento delle misure anti-covid. Un clima più distensivo a cui buona parte del mondo medico guarda però ancora con scetticismo, invocando la prudenza. Bertoli ha concluso sottolineando l’importanza di considerare la prudenza, senza essere eccessivi in questo senso.