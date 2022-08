La luna piena disturberà la notte di San Lorenzo

Puntuale come ogni anno, nella notte tra il 12 e il 13 agosto si potrà assistere allo sciame di perseidi, anche chiamate Lacrime di San Lorenzo. Popolarmente chiamate stelle cadenti, si tratta di un fenomeno meteorico sempre molto apprezzato, da osservare e godersi in un ambiente completamente al buio, quindi senza inquinamento luminoso e con una luna non troppo invadente. Ma, ahimè – come spiegatoci dal direttore della Specola Solare Marco Cagnotti – la luna piena di agosto splenderà proprio quella notte, disturbando la visione di questa pioggia stellare. Per gli astronomi, la luna piena rappresenta tutt’altro che un bel fenomeno: “vista al telescopio risulta troppo luminosa e dà un’immagine piatta della superficie lunare, inoltre impedisce la visione di altri oggetti del cielo”, ha spiegato Cagnotti. “La luna a spicchi permette invece una visione più tridimensionale della sua superficie, disturbando quasi per niente l’osservazione di altri fenomeni astronomici, come le Lacrime di San Lorenzo”.