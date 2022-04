La crisi delle materie pesa anche sulla birra

In occasione della giornata della birra, i colleghi di TeleTicino si sono recati presso il Birrificio San Martino di Bioggio, che proprio oggi festeggia i suoi primi 20 anni di attività. Come altri prodotti, anche questa rinfrescante bevanda alcolica deve fare i conti con l’attuale crisi, voluta prima dalla pandemia e adesso dalla guerra russo-ucraina. Fra i problemi principali spicca l’assenza di vetro, necessario all’imbottigliamento della birra, che viene prodotto principalmente in Ucraina. Fortunatamente il malto utilizzato non rappresenta un problema perché, contrariamente al vetro, viene coltivato in Baviera (Germania).