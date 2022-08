IPCT, “fallita l’operazione finanziaria speculativa dei 700 milioni?”

In un’interpellanza inoltrata al Governo, il deputato socialista Raoul Ghisletta chiede chiarimenti sull’operazione finanziaria di 700 milioni di franchi destinati all’Istituto di previdenza del Canton Ticino (IPCT) per finanziare le rendite garantite per legge nel 2012 nella fase di cambiamento del sistema. Ghisletta chiede in particolare di fare luce sui passi successivi da intraprendere per risolvere il problema che tocca 16mila assicurati IPCT. “È vero che l’attuazione dell’operazione finanziaria speculativa è definitivamente fallita in quanto è impossibile per il Canton Ticino raccogliere sul mercato 700 milioni di franchi per 30 anni ad un tasso fisso?”, chiede il deputato socialista, che vuole sapere se a proposito è stata informata la competente autorità di vigilanza sulle fondazioni e la LPP.