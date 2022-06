In Ticino oltre 3'600 incidenti nel 2021

La distrazione

Sempre più spesso l’attenzione di chi guida è rivolta altrove e questo determina un “significativo aumento del rischio di incorrere in un incidente”, scrive il Dipartimento istituzioni in un comunicato. L’uso del telefonino mentre si è al volante può causare un “importante rallentamento delle reazioni”, che in caso di imprevisti che si verificano sulla carreggiata possono portare a conseguenze anche gravi. Ad esempio, per la lettura di un messaggio, che può richiedere all’incirca 7 secondi con lo sguardo lontano dalla strada, si percorrono circa 100 metri completamente al buio. In questi casi la differenza “la può fare solo il conducente che si comporta in modo corretto”.