In strada per dire “no” alla guerra

“Non esiste nessuna giustificazione per una guerra. L’attacco militare della Russia deve cessare immediatamente. L’evidente violazione del diritto internazionale da parte della Russia e la sua invasione di uno stato sovrano non possono essere giustificate in alcun modo”. Iniziava così il comunicato con cui partiti di buona parte della sinistra, sindacati e organizzazioni della società civile invitavano la gente a scendere in piazza questo pomeriggio a Bellinzona per prendere parte a un presidio della pace.