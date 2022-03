Il Ticino darà un contributo finanziario al popolo ucraino?

Il Consiglio di Stato intende attivarsi, tramite il fondo Swisslos, allo scopo di dare un contributo finanziario che possa sostenere la popolazione ucraina? È la domanda posta dai deputati Ppd Fiorenzo Dadò e Giorgio Fonio in un’interpellanza inoltrata al governo ticinese. “Le conseguenze della guerra in corso in Ucraina sono devastanti, in particolare per la popolazione civile, la quale si è ritrovata da un momento all’altro a vivere una situazione drammatica”, si legge nel testo. Per citare alcuni dati, ad oggi il numero di profughi “ha già raggiunto l’impressionante cifra di circa 83mila persone. Nelle ultime 24 ore i civili uccisi sono stati oltre 200 e i feriti oltre 500”.