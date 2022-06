Il Pardo si tinge di verde

Svolta green al Festival del Film di Locarno. La kermesse cinematografica ha deciso di lanciare il Pardo Verde WWF per premiare quelle opere che riflettono una tematica ecologica tra tutte le sezioni competitive della rassegna. Un premio che viene lanciato durante la prossima edizione, la 75esima, in collaborazione con l’associazione ambientalista da cui prende il nome. Sarà poi il direttore generale di WWF Svizzera Thomas Vellacott a consegnare l’inedita statuetta durante la cerimonia di premiazione. Alla palette giallonera del Locarno Film Festival si aggiunge dunque un nuovo colore, il verde, simbolo dell’impegno verso l’ambiente, che la manifestazione cinematografica ha già intrapreso nel 2010, convertendosi al Climate Neutral Event e impegnandosi a raggiungere una selezione di obiettivi sostenibili definiti dalle Nazioni Unite.

Il Green Film Fund Oltre al nuovo pardo verde, sarà istituto il Green Film Fund per sostenere i film che affrontano questioni ambientali. Il fondo è attualmente in fase di sviluppo e il suo lancio è previsto per il 2023: ogni anno verranno selezionati dei progetti cinematografici che propongono una riflessione critica su un’ampia gamma di temi verdi.

Il Locarno Gree Project

Tutte queste iniziative rientrano sotto il mantello del “Locarno Green Project”, che secondo Raphaël Brunschwig, Managing Director del Festival, apre un nuovo capitolo nella storia del Locarno Film Festival. “La sostenibilità è una riflessione centrale per la società contemporanea, che proprio in questo momento ha bisogno di un ribaltamento di pensiero e di nuovi strumenti per affrontare al meglio il futuro”, commenta Brunschwig in una nota diffusa dal Festival. “Un evento culturale come Locarno può quindi offrirsi come generatore, promotore e diffusore di una nuova prospettiva, incentivando opere e autori che lavorano nel rispetto dell’ecosistema e che creano nuove narrazioni capaci di sensibilizzare il pubblico”.