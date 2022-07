Il festival alla Rotonda: musica e molto altro

La Rotonda si svolgerà quest’anno all’insegna del tema Come together!, gli organizzatori del Locarno Film Festival hanno annunciato oggi gli ospiti musicali che dal 29 luglio al 14 agosto animeranno le serate. Fra gli artisti in cartellone, provenienti da tutta la Svizzera, ci sono la zurighese Evelinn Trouble, la cantante di origine srilankese Priya Ragu, l’artista hip hop franco-svizzera Danitsa e i ticinesi Sinplus.

I concerti inizieranno ogni sera alle 20:00 con un gruppo spalla, mentre l’artista principale inizierà alle 21:30. Non mancheranno i DJ set in apertura e chiusura di serata fino alle 3:00. La Rotonda precederà di qualche giorno l’apertura del festival che si tiene dal 3 agosto.

Non solo musica

Oltre ai concerti proposti, dalle 18:00, si potrà assistere a performance di artisti di strada, “ballerini e personaggi ispirati al mondo del cinema”, indica la nota. Sono previsti festeggiamenti speciali anche per il 1° agosto con un aperitivo offerto dalla Città di Locarno.

Visto il successo dello scorso anno verrà riproposta l’esperienza di realtà virtuale nella vecchia cabina di proiezione di Piazza Grande, questa volta situata in Largo Zorzi e non più nella Rotonda, in collaborazione con il Geneva International Film Festival, prosegue la nota.

Fra gli eventi collaterali si cita la mostra del noto fotografo svizzero René Burri (1933-2014) al Museo regionale delle Centovalli e del Pedemonte di Intragna, che vuole così rendere omaggio alla 75esima edizione del Locarno Film Festival.