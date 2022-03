“Il cuore dei ticinesi” in favore dei rifugiati

Consegnati medicinali, vestiti e alimenti per adulti e neonati

Il convoglio di solidarietà partito dal Ticino ieri è giunto questa mattina a destinazione, a Tarnòw, in Polonia. Qui il collega Alessandro Cocca ha seguito la consegna di oltre 9 tonnellate di beni di prima necessità raccolti negli scorsi giorni in Ticino, su iniziativa del Comune di Lumino. All’opera benevola hanno inoltre collaborato la Società Rabadan – organizzatrice del convoglio, il Comune di Arbedo-Castione, il Comune e il consiglio parrocchiale di Grono e la Società Protezione Animali di Bellinzona. Giovanni Capoferri, presidente della Società Rabadan, ha messo l’accento sul “cuore dei ticinesi. La partecipazione ha superato ogni aspettativa: fino al giovedì sera ci sono state persone che hanno consegnato merce alla sede di Carasso”.