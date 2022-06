Il caso permessi si sgonfia

Il picco è stato nell’anno 2019, quando sono stati revocati 260 permessi per stranieri. Ora il loro numero è sceso a 119 nel 2020 e a 66 nel 2021. La politica cantonale sui permessi non è più tanto rigida e negli scorsi giorni il deputato Matteo Quadranti (PLR), come riferito dal CdT, ha ritirato la sua mozione in cui chiedeva al Governo chiarimenti sulla “strategia antistranieri”, i cui metodi avevano pure preoccupato l’economia. A occuparsi del tema oggi è il domenicale la Domenica, che ha interpellato Silvia Gada, capa della Sezione della popolazione, per capire cosa sia cambiato in questi tre anni. “Il dato del 2019 è legato al recupero di arretrati delle pratiche del periodo precedente”, spiega Gada al domenicale. “Durante il 2020 abbiamo portato a termine l’attività di recupero degli arretrati. Inoltre già nel 2020 e successivamente nel 2021 l’Ufficio della migrazione ha provveduto ad aggiornare le proprie direttive in base ai più recenti sviluppi della giurisprudenza nell’ambito dell’ordine pubblico, dei soggiorni fittizi, dei debiti privati e delle prestazioni assistenziali. Ciò, unitamente alla situazione pandemica, ha influito sul numero di decisioni di revoca emesse”.

Le sentenze del TF

Una serie di sentenze emesse lo scorso 3 settembre dal Tribunale federale hanno infatti bacchettato l’agire delle autorità ticinesi, stabilendo che il concetto di centro degli interessi non è più decisivo in caso di revoca o decadimento di un’autorizzazione di soggiorno. I controlli, tuttavia, continuano ad esserci, ha spiegato ancora Gada. “Sono i tribunali stessi che ritengono questa attività di controllo indispensabile per accertare l’effettiva presenza o meno sul territorio. Però, rispetto a prima, il centro di vita e degli interessi personali non sono più un elemento determinante per la revoca di un permesso di dimora B. Ora, a seguito dei chiarimenti effettuati dal Tribunale federale, la decadenza di un permesso di soggiorno può avvenire unicamente qualora l’interessato si assenti per un periodo di almeno sei mesi all’estero”.