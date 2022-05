Sicurezza WEF aumentata senza impatto sul budget

Durante questa edizione il World Economic Forum (WEF) di Davos non avrà la neve che solitamente blocca diversi punti di accesso. Per questo motivo, quest’anno le forze d’intervento dovranno monitorare anche numerose valli laterali. L’attività non avrà alcun impatto sulle finanze federali.

Costi

I costi per il dispiegamento dell’armata svizzera ammontano ad un massimo di 32 milioni di franchi e non superano il finanziamento ordinario da parte della Confederazione. Alcuni militi impegnati in un corso di ripetizione sono infatti stati trasferiti al WEF. Stando alla dichiarazione di Caduff, l’edizione di quest’anno prevede un costo maggiore di circa quattro milioni di franchi e sarà suddiviso fra Confederazione e Cantone dei Grigioni. Nove milioni sono invece stati stanziati per l’impiego di agenti di polizia. Il colonnello Walter Schlegel ha spiegato che l’importo effettivo potrà essere definito soltanto dopo l’evento.