Scoperta piantagione indoor a Malix

La piantagione in una casa

Per diversi mesi la piantagione di canapa è stata gestita al chiuso in una casa unifamiliare a Malix (G), scrive oggi la Polizia cantonale in una nota. Dal 2021 due uomini e una donna, tutti di nazionalità svizzera, si occupavano della piantagione. La donna di 29 anni è stata temporaneamente arrestata.