Grigioni pronti ad accogliere fino a 9’000 rifugiati

Il Cantone dei Grigioni potrà ospitare tra 7’500 e 9’000 persone in fuga dall’Ucraina, pari al 3% dei possibili arrivi, nello scenario peggiore, ipotizzati dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Attualmente Coira registra ogni giorno circa 30 persone e dal 12 marzo ad oggi sono arrivate nel cantone retico 381 persone in cerca di protezione con statuto S confermato.

Di queste, 263 hanno trovato rifugio presso privati e 104 nelle strutture collettive cantonali, ovvero i centri di prima accoglienza e di transito, indica in una nota odierna la Cancelleria dello Stato dei Grigioni. Stando alla SEM, nel cosiddetto “worst case scenario”, entro fine anno, in Svizzera potrebbero essere registrate tra le 250’000 e le 300’000 persone in cerca di protezione. Secondo la chiave di ripartizione nazionale, ai Grigioni verrà attribuito il 3%. La maggior parte delle persone in fuga potrebbero essere collocate “presso alloggi collettivi dell’Ufficio della migrazione e del diritto civile (UMDC)”, mentre le altre in appartamenti privati, dove sarebbero assistite dai servizi sociali regionali.

“Discutere a fondo”

Per quanto riguarda l’ospitalità e la disponibilità mostrata da molte famiglie grigionesi, il Cantone ringrazia per la solidarietà mostrata, ma mette in guardia che “il comune alloggio e la convivenza tra persone che non si conoscono può rappresentare una sfida per entrambe le parti”. In particolare, sottolinea la Cancelleria, la decisione di accogliere in casa queste persone non dovrebbe “essere presa in modo precipitoso e andrebbe discussa a fondo con tutte le persone coinvolte”.

Rischio tubercolosi

Stando alle autorità, sono importanti la garanzia di un’accoglienza per almeno tre mesi nonché la disponibilità di almeno una camera da letto che possa essere chiusa dall’interno e sia dotata di finestra. Inoltre, il Cantone avvisa che in Ucraina la tubercolosi è molto diffusa. Pertanto, in caso di sintomi è necessario rivolgersi senza indugio a un medico. Gli animali domestici in arrivo dall’Ucraina devono essere registrati e - se non ancora fatto - vaccinati contro la rabbia.

Ripartizione dei servizi cantonali

Il Governo cantonale, per far fronte alle sfide associate al collocamento, all’assistenza, al sostegno e alla scolarizzazione delle persone in cerca di protezione provenienti dall’Ucraina, ha ora definito una lunga lista di competenze dei servizi cantonali. A essere interessati da queste novità sono in particolare l’Ufficio della migrazione e del diritto civile, l’Ufficio per la scuola popolare e lo sport, nonché l’Ufficio del militare e della protezione civile (UMPC) e i servizi sociali regionali. Ad esempio, le persone bisognose di protezione con permesso “S” che hanno trovato rifugio presso una famiglia ospitante oppure in un appartamento privato saranno sostenute dal servizio sociale regionale competente, si legge nel comunicato, nel quale si precisa che il sostegno finanziario è garantito direttamente dal servizio sociale regionale. Ciò significa che i Comuni non avranno costi supplementari, poiché sarà il Cantone a farsi carico “sia dei costi della consulenza sociale, sia del sostegno finanziario fornito a questo gruppo di persone”.